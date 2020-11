Mediaworld Black Friday: in sconto TV LG, Sony e Samsung

Non solo Amazon ed Unieuro: in giornata odierna si rinnovano anche le promozioni del Black Friday di Mediaworld, che nell'ambito degli "sconti solo per oggi" propone tre modelli di TV a marchio Samsung, LG e Sony a prezzo ridotto, ma anche alcuni smartphone.

La catena di distribuzione propone uno sconto di 600 Euro sul TV Sony KD65XH9077 da 65 pollici, che viene proposto a 999 Euro, mentre il Samsung UE43TU7090UXZT da 43 pollici può essere acquistato a 329 Euro: in questo caso la riduzione di prezzo è di 20 Euro rispetto ai 349 Euro di listino. Per quanto riguarda LG, infine, il 55NANO796NE.API da 55 pollici è disponibile a 549 Euro, 150 Euro in meno rispetto al prezzo precedente di 699 Euro.

Come dicevamo poco sopra, però, sono disponibili anche vari sconti sugli smartphone. E' il caso del Samsung Galaxy A31 da 128 gigabyte, che passa a 189,99 Euro: in questo caso lo sconto è davvero importante se si prende in considerazione il fatto che di listino lo stesso smartphone viene venduto a 319,90 Euro. Lo Xiaomi Redmi 9A Green invece passa da 119 a 99,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Le offerte scadranno alle 23:59 di oggi, venerdì 20 Novembre.