Mediaworld Black Friday: ultimi giorni secondo volantino, 5 smart TV DVB-T2 imperdibili

Il secondo volantino Black Friday di Mediaworld sta per giungere alla sua conclusione, fissata al 17 novembre 2021. In questi ultimi giorni abbiamo avuto occasione di trattare molteplici promozioni, e anche oggi coglieremo l’occasione per parlare di 5 smart TV DVB-T2 di fascia alta in offerta fino alla scadenza dell’iniziativa.

Partiamo dal modello Samsung UE55AU7170 Titan Gray 2021 scontato da 749 Euro a 499 Euro, con possibilità di completare il pagamento con 20 rate Tasso Zero. Si tratta di un televisore con schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici, refresh rate di 50Hz, supporto lato video a HLG/HDR/HDR 10+ e decoder audio Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, come per altri smart TV Samsung, è sempre la piattaforma proprietaria Tizen.

Segue in ordine di prezzo Samsung QE43Q60A Black 2021, modello con pannello QLED Ultra HD 4K da 43 pollici, refresh rate di 60Hz, supporto all’HDR e HDR 10+ e Dolby Digital Plus lato audio. Per quanto concerne i costi si parla di 599 Euro al posto di 799 Euro, sempre con pagamento effettuabile in 20 comode mensilità.

L’ultimo modello che segnaliamo della casa sudcoreana è il TV Samsung Neo QLED 4K QE65QN85A Eclipse Silver 2021 che scende da 2.599 Euro a 1.599 Euro. In questo caso troviamo un display Neo QLED Ultra HD 4K da 65 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Immancabile il supporto a HDR, HLG e HDR 10+, come anche per DVB-T2 e DVB-S2. Il decoder audio è sempre Dolby Digital Plus.

Cambiando orizzonte troviamo il TV Sony Bravia XR55X90J, un Google TV con schermo Full Array LED da 55 pollici, refresh rate di 100Hz e risoluzione Ultra HD 4K. Lato video troviamo gli standard HDR10, HLG e Dolby Vision, mentre il decoder audio è Dolby Atmos. Si tratta poi di un televisore adatto al gaming, data la dotazione di tecnologie come VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode). Il prezzo? 899 Euro al posto di 1.399 Euro.

Concludiamo la lista odierna con il modello LG OLED48A16LA 2021 scontato anch’esso da 1.399 Euro a 899 Euro. Questo televisore presenta un display OLED Ultra HD 4K da 48 pollici con refresh rate di 60Hz, HLG / HDR / HDR10 / Dolby Vision IQ e decoder audio Dolby Atmos per la massima immersione. Il sistema operativo, invece, è WebOS 6.0.

Sempre nel contesto del Black November da Mediaworld troviamo anche offerte su Samsung Galaxy S21 e Z Fold 3.