MediaWorld Black Friday, smart TV 4K DVB-T2 Sony a 800 Euro in meno solo fino stasera

Il Black Friday ha avuto inizio da Mediaworld, anche se in lieve anticipo rispetto alla solita tabella di marcia annuale. La catena di distribuzione ha avviato il cosiddetto “Black November” con promozioni dal 1° novembre al 10 novembre 2021, tra le quali figura solo fino questa sera anche uno smart TV 4K DVB-T2 Sony a 800 Euro in meno.

Si tratta nello specifico del televisore Sony XR77A80J, membro della famiglia Bravia XR di fascia alta uscito per giunta nel 2021. È un TV con sistema operativo Google TV, schermo OLED Ultra HD 4K da 77 pollici con refresh rate di 100 Hz, supporto alle tecnologie video HDR10 / HLG e Dolby Vision, Dolby Atmos come decoder audio e, come specificato in apertura, supporto agli standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare. Questo modello in particolare gode poi del certificato IMAX Enhanced e di una modalità gioco ben sviluppata con Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode. In altre parole, è un televisore adatto a ogni esigenza.

E il prezzo? Solo fino alle 23:59 di oggi, 1° novembre 2021, questo smart TV Sony verrà proposto a 2.999 Euro, mentre solitamente costa 3.799 Euro. Il pagamento potrà essere effettuato a rate Tasso Zero da 149,95 Euro al mese.

Nel frattempo ha preso il via anche il volantino “Prezzo Stregati” da Trony, attivo fino al 5 novembre prossimo.