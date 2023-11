MediaWorld Black Friday: Smart TV Android in offerta a soli 129 euro

Non ci sono solamente sconti MediaWorld su notebook Lenovo a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, la popolare catena ha lanciato un buon numero di iniziative promozionali in ambito Tech, tra cui troviamo uno sconto su uno Smart TV Android low cost.

Più precisamente, il modello OK 32GH-5023C viene ora proposto a un costo di 129 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il prezzo a cui viene venduto il televisore ammonterebbe a 149,99 euro. Si tratta insomma di un modello già economico di base, che però ora è al centro di uno sconto di 20,99 euro.

Più che l'offerta in sé, che in ogni caso rientra nell'iniziativa Black Friday di MediaWorld (che al momento in cui scriviamo viene indicata come in conclusione nella giornata del 12 novembre 2023), risulta interessante notare l'esistenza di un modello di televisore con funzionalità smart dal costo così contenuto. Questo considerando anche che MediaWorld inserisce il brand coinvolto nei "suoi marchi".

Guardando alla scheda tecnica di OK 32GH-5023C, dal sito Web della catena si apprende che c'è di mezzo un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1.366 x 768 pixel). A livello di funzionalità smart, invece, si fa riferimento al classico sistema operativo Android TV. Insomma, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per qualcuno.