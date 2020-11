MediaWorld Black Friday, TV QLED Samsung in super sconto nel giorno di PS5

Oggi 19 novembre 2020 è indubbiamente il giorno di PlayStation 5, dato che quest'ultima è arrivata nelle mani degli utenti. Ovviamente, le catene di elettronica non sono rimaste a guardare e, in particolare, MediaWorld ha lanciato uno sconto su un TV QLED di Samsung che può risultare interessante per i videogiocatori.

Infatti, nel contesto della nuova iniziativa "Black Friday", attiva da oggi 19 novembre 2020 fino al 30 novembre 2020, la nota catena ha fatto scendere il prezzo del televisore Samsung QLED QE55Q95TATXZT a 1394 euro tramite il suo portale ufficiale. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 2199 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 805 euro. Tuttavia, non è finita qui, dato che questo modello rientra anche nell'iniziativa cashback di Samsung, che consente di ottenere in questo caso un rimborso di 200 euro direttamente sull'IBAN, come si può leggere nel regolamento completo. Fate attenzione al fatto che l'acquisto va registrato.

In ogni caso, come potete vedere sul sito ufficiale di Samsung, questo modello appartiene alla gamma 2020 ed è pienamente compatibile con 4K a 120 Hz, VRR e ALMM. Insomma, può trattarsi di una buona scelta da abbinare alla propria console di nona generazione. In ogni caso, per farvi un'idea più precisa di quel che offre il mercato, potete fare riferimento alla nostra guida all'acquisto del TV 4K per PS5 e Xbox Series X.

Per il resto, questo modello viene venduto, tra l'altro usato, a 2250 euro su Amazon. Euronics lo propone a 1399 euro. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante.



Attenzione però a Unieuro, che offre il modello QE55Q95TAT a un prezzo di 1382 euro tramite il portale ufficiale. Tra l'altro, il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% extra di sconto, quindi basta aggiungerlo al carrello per far scendere il prezzo finale a 1312,90 euro.