Mediaworld Black Friday: TV Samsung e monitor MSI ed HP in sconto

Continua il Black November di Mediaworld, con una nuova serie di sconti proposti nella giornata odierna su un’ampia gamma di dispositivi. Oggi, 16 Novembre 2020, la catena di distribuzione consente di portare a casa diversi TV e monitor da gaming a prezzo ridotto.

Partendo dai TV, il Samsung UE43TU7090UXZT da 43 pollici è disponibile a 329 Euro, rispetto ai 349 Euro di listino, per un risparmio di 20 Euro. In sconto però troviamo anche il Samsung UE75TU7070UXZT da 75 pollici, ad 899 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1199 Euro imposti dal produttore.

Philips, invece, propone il 32PFS5603/12 da 32 pollici a 199,99 Euro: il risparmio è di 70 Euro.

Passando ai monitor, invece, l’MSI Optix MAG271R da 27 pollici a 319 Euro, 10 Euro in meno rispetto ai 329 Euro imposti da MSI. Più consistente invece lo sconto sull’HP Omen X 25 da 25 pollici, che può essere acquistato a 569 Euro, dai 639 Euro di listino.

Non mancano ovviamente le promozioni sugli smartphone: in questa categoria troviamo lo Xiaomi Redmi 9AT a 99,99 Euro, 20 Euro in meno dai 119,99 Euro di Xiaomi. Il Motorola Moto G9 Play invece passa a 179,99 Euro, il risparmio è di 50 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.