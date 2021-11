MediaWorld Black November, 150 euro di sconto su Xiaomi Mi 11i: Amazon rilancia

In seguito all'inizio del Black Friday da MediaWorld, torniamo a trattare su queste pagine il cosiddetto Black November, ovvero l'iniziativa della nota catena che porta verso il venerdì nero. Il motivo risiede in un'offerta legata allo smartphone Xiaomi Mi 11i.

Approfondendo quanto proposto dalla nota catena, il dispositivo viene ora venduto a un prezzo pari a 499 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 649 euro. Effettuando un rapido calcolo, si può dunque facilmente comprendere che lo sconto è di 150 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione niente male per coloro che cercano un dispositivo appartenente a questa fascia di prezzo, anche in virtù del fatto che il portale ufficiale di Xiaomi propone la variante da 8/256GB a 699,90 euro.

Tuttavia, fate attenzione al fatto che la promozione rientra nell'iniziativa Solo per Oggi Black November di MediaWorld legata al 2 novembre 2021. In parole povere, l'offerta resterà disponibile per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. In ogni caso, MediaWorld non è l'unico store online ad aver scontato il prodotto. Potreste infatti voler approfondire anche la proposta di Unieuro, dato che quest'ultima catena vende il dispositivo a 593 euro (c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, che fa scendere il prezzo finale a 563,35 euro).

La proposta più intrigante però è probabilmente quella effettuata dai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, questi ultimi vendono il modello da 8/256GB a un prezzo pari a 434,90 euro. Purtroppo le spedizioni al momento in cui scriviamo non sono propriamente delle più rapide, ma sicuramente l'offerta di Amazon potrebbe fare gola a più di qualcuno. D'altronde, ricordiamo che Xiaomi Mi 11i è un top di gamma uscito nel 2021, che dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 888.