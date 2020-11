MediaWorld Black November: molte offerte 'antipasto' per il Black Friday

La notte "più spaventosa dell'anno", ovvero quella di Halloween, è passata e oggi è il 1 novembre 2020. MediaWorld ha, dunque, lanciato l'iniziativa "Black November", avviando molte offerte che fanno da "antipasto" all'atteso Black Friday 2020.

In particolare, la nota catena ha messo a disposizione degli utenti una pagina ufficiale con tutte le iniziative in corso in questi giorni. Ce ne sono veramente molte, dagli Apple Days fino alle promozioni Never AFK, destinate ai gamer. Non manca poi "Non fa una piega!", che si riferisce ad asciugatrici, lavatrici e altri prodotti simili. Da non sottovalutare anche le offerte disponibili per un tempo limitato (ad esempio, "Solo per il Weekend") e quelle relative alla mobilità elettrica e alla musica. C'è inoltre la possibilità di ottenere 4 mesi gratuiti di Apple Music seguendo le indicazioni presenti in questa pagina.

Insomma, partendo dal link presente in fonte, potreste trovare delle iniziative interessanti, dato che vanno a coprire un po' tutte le esigenze tecnologiche. Per il resto, il "momento clou" arriverà il 27 novembre 2020 con il Black Friday. MediaWorld ha già predisposto una pagina ufficiale, mediante la quale anticipa che ci saranno sconti su "smartphone, TV, elettrodomestici e molto altro ancora, acquistabili online o in negozio". Ci sono poi delle FAQ relative alla storia del Black Friday e alle opinioni degli italiani su questo giorno.