Mediaworld Black November, che offerte! iPhone, Samsung Galaxy S21 e TV 4K in sconto

Mancano ancora più di due settimane al Black Friday, ma le principali catene di prodotti informatici in Italia hanno iniziato con grande anticipo le proprie offerte. Dopo avervi parlano del Manà Manà Black Friday di Unieuro e dei buoni regalo di Amazon per il Black Friday 2021, passiamo al Black November di Mediaworld.

Le offerte, tutte in scadenza il 10 novembre, sono numerose e tutte molto interessanti. I prodotti in promozione, infatti, sono smartphone top di gamma, Macbook e televisori usciti nel 2020 e nel 2021, con sconti anche piuttosto interessanti su diversi device Samsung, Apple, LG e Sony.

Partiamo dai device di Cupertino: segnaliamo iPhone 12 Pro nel taglio da 256 GB e nei colori Blu Pacifico e Grafite scontato da 1189 Euro a 1069 Euro. Il telefono non ha bisogno di presentazioni: si tratta del top di gamma di Apple dello scorso anno, che ancora regge il confronto con iPhone 13, il cui prezzo è leggermente più alto. In sconto si trova anche iPhone 12 Mini, la proposta di fascia medio-bassa di Apple, scontata da 719 a 649 Euro.

Sempre in offerta troviamo anche il Macbook Air da 13" del 2020 con SSD da 512 GB, disponibile al prezzo di 1249 Euro, ben 180 in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta del primo laptop di Apple a montare il chip proprietario M1, un enorme passo avanti rispetto alla scorsa linea di Macbook Air. Il dispositivo può essere acquistato nelle colorazioni Argento e Oro.

Passando ai telefoni Samsung, la promozione per il Black Friday riguarda l'ultimo dispositivo flagship dell'azienda, il Samsung Galaxy S21 5G, disponibile sia con 128 GB che con 256 GB di memoria. Il device è in offerta a 669 Euro nel primo caso e a 719 Euro nel secondo. Si tratta di un ottimo device di fascia medio-alta, soprattutto se non volete aspettare l'uscita di Samsung Galaxy S21 FE a gennaio o della linea S22 a febbraio.

Anche il dispositivo pieghevole del momento, il Samsung Galaxy Z Flip 3, è parte dell'offerta di Mediaworld. Il device è disponibile in diverse colorazioni e con memoria da 128 GB al prezzo scontato di 999 Euro, 100 Euro in meno rispetto al valore di listino.

Volgendoci infine al mondo dei televisori, vi segnaliamo ben tre prodotti piuttosto interessanti in offerta. Il primo è il TV QLED Samsung QE55Q60A Black 2021: si tratta di uno schermo 4K da 55", dotato di tuner DVB-T2e e di satellitare DVB-S2. Il dispositivo è dotato di funzionalità Smart TV e delle tecnologie Quantum Dot e Quantum HDR per il miglioramento della resa dei colori, e si trova in sconto a 699 Euro, ben 350 in meno rispetto al prezzo di listino di 1049 Euro.

Le altre due TV che mi mostriamo sono invece la LG 55UP76706LB.API e la Sony OLED KE48A9. La prima è una televisione UHD da 55", con funzionalità Smart garantite da WebOS 6.0 e funzionalità Real 4K UHD per colori realistici e brillanti: la TV LG è al momento in offerta a 599 Euro. Il secondo dispositivo è invece una Smart TV 4K da 48" scontato a 1.299 Euro da un prezzo originale di 1649 Euro.