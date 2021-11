Mediaworld Black November: tante Smart TV DVB-T2 scontate solo fino a mezzanotte!

Mentre Amazon anticipa le offerte del Black Friday ed Euronics continua l'Everyday Black Friday, la seconda settimana del Black November di Mediaworld sta per giungere al termine. Molte offerte della catena saranno disponibili solo fino alle 23:59 del 17 novembre, quando verranno sostituite con una serie di nuovi sconti.

Qualora aveste degli acquisti arretrati da concludere, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito web di Mediaworld entro oggi, ma intanto vi proponiamo una serie di televisori compatibili con il DVB-T2 in vista dello switch-off verso le nuove frequenze.

Iniziamo con un televisore Sony, la Smart TV Ultra HD Sony XR55X90J da 55", in offerta a 899 Euro, con un consistente sconto di 500 Euro sul prezzo di listino. Il dispositivo è una smart TV LED da 55" in 4K, con refresh rate a 100 Hz e supporto per il DVB-T2 HEVC e il satellitare DVB-S2. Accedendo alla pagina del device sul sito web di Mediaworld potete anche vedere il suo modello in 3D e verificarne le dimensioni direttamente nell'ambiente del vostro salotto, ancora prima di procedere all'acquisto.

Passiamo poi ad una serie di TV LG piuttosto interessanti. La prima che vi segnaliamo è la LG OLED 4K OLED48A16LA 2021, una Smart TV OLED da 48" con risoluzione 4K e tuner DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2. Il dispositivo è in offerta a 899 Euro, anche qui con uno sconto di 500 euro sul prezzo consigliato: comprando il televisore, inoltre, avrete diritto ad uno sconto su una soundbar LG fino a 300 Euro.

Sempre tra le TV OLED è scontata la LG OLED 4K OLED6515LA 2021 da 65", una Smart TV con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, perfetta per il gaming, tuner digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2 e con tecnologia OLED per i pixel autoilluminanti. Il prezzo del televisore è di 1.799 Euro, 700 in meno del prezzo di listino, fissato a 2.499 Euro.

Infine, Mediaworld propone in offerta due TV LED di LG, la LG LED 4K 50UP76706LB.API 2021 e la LG LED 4K 75UP76706LB.API 2021. Il primo è un device 4K da 50", con refresh rate da 60 Hz e tuner digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, e si trova in offerta a 499 Euro. Il secondo, invece, è uno schermo da ben 75" ed è scontato da 1.399 Euro a 949 Euro: il televisore è in 4K Ultra HD, ha un refresh rate di 60 Hz e possiede un tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC e il satellitare DVB-S2. Tutte le TV in offerta, ovviamente, godono delle funzionalità smart.