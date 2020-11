MediaWorld Black November, TV OLED 4K Panasonic scontato di oltre 780 euro

Il Black November di MediaWorld continua imperterrito: dopo l'offerta relativa al TV Xiaomi da 43 pollici, torniamo a trattare uno sconto a tempo lanciata dalla nota catena. Più precisamente, restiamo sempre nel mondo dei televisori, in quanto il prodotto coinvolto nella promozione è un TV OLED 4K di Panasonic.

In particolare, il modello Panasonic OLED TX-65GZ960E viene venduto a un prezzo pari a 1799 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. In quest'ultimo sito Web si può leggere che il costo del prodotto sarebbe in genere di 2579,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 780,99 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un TV con diagonale pari a 65 pollici, nonché risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). La promozione rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend".

In ogni caso, abbiamo dato un'occhiata anche a quanto proposto dagli altri principali store online, venendo a conoscenza del fatto che questo modello non risulta disponibile né su Amazon Italia né sul portale ufficiale di Unieuro. Abbiamo, dunque, consultato il sito ufficiale di Panasonic, in cui potete tra l'altro trovare maggiori informazioni sul prodotto, che indica come unico rivenditore online MediaWorld. Insomma, l'offerta della nota catena potrebbe sicuramente risultare interessante per chi sta cercando un televisore di questo tipo.