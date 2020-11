MediaWorld Black November: TV Samsung 4K 55 scontato, Unieuro rilancia

Dopo aver trattato l'inizio delle offerte del Black November, torniamo a parlare di MediaWorld e delle sue promozioni in campo tecnologico. Infatti, il mese si apre con un'offerta interessante relativa a un TV Samsung 4K da 55 pollici.

Più precisamente, il modello Samsung UE55TU8500UXZT viene proposto a 579 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web della nota catena, in genere il prezzo di questo modello di televisore sarebbe pari a 799 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 220 euro. I più attenti tra di voi si ricorderanno che a fine settembre 2020 il televisore aveva raggiunto il prezzo di 588 euro, ma adesso è tornato in offerta e il costo è ancora più basso.

In ogni caso, vi ricordiamo che questo modello dispone di un pannello LED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). La promozione rientra nell'ultimo volantino lanciato da MediaWorld, quindi sarà valida fino all'8 novembre 2020.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali che vendono online, abbiamo notato che Unieuro vende questo televisore a 629 euro. Tuttavia, il prodotto rientra nell'iniziativa "sconto IVA" (attiva fino a oggi 2 novembre 2020) e basta dunque aggiungerlo al carrello per far scendere il prezzo finale a 515,53 euro, ovvero 63,47 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld.

Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a 564,21 euro. Insomma, per il momento sembra essere "in vantaggio" Unieuro.