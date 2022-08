Mediaworld Black to School: gift card in regalo acquistando PC in sconto, fino 31 agosto

Mentre Unieuro propone il volantino Back to School con grandi offerte su laptop e PC per tutti i gusti, compresi modelli da gaming con scheda video RTX 30, da Mediaworld comincia “Black to School”, volantino definito come un Black Friday anticipato su tanti laptop, PC e AiO e con gift card in regalo fino al 31 agosto.

Prima di tutto, specifichiamo i dettagli della promozione speciale. Effettuando un acquisto relativo a PC o notebook legati al volantino fino al 31 agosto riceverete una gift card dal valore variabile secondo i seguenti scaglioni:

Acquisto compreso tra €499,00 e €799,99 = GIFT CARD MediaWorld €75,00

Acquisto compreso tra €800,00 e €1.199,99 = GIFT CARD MediaWorld €150,00

Acquisto superiore a €1.200,00 = GIFT CARD MediaWorld €250,00

Venendo ai dispositivi interessati, nella fascia medio-bassa trovate notebook come l’HP 15S-FQ4021NL a 599 Euro al posto di 849 Euro o, restando nello stesso brand, il più performante HP 15S-FQ4023NL a 699 Euro anziché 969 Euro. Scende invece da 849 Euro a 599 Euro lo Huawei MateBook D15, se preferite un design più simile al MacBook rimanendo nell’ecosistema Windows.

Ci spostiamo quindi nella fascia da gaming con i modelli Lenovo IdeaPad Gaming 3 con RTX 3050 Ti da 899 Euro; Acer Aspire 7 con RTX 3050 Ti a 999 Euro; o ancora, il modello MSI GF63 Thin con RTX 3050 a 1.049 Euro. Nella fascia alta, infine, spicca il laptop da gaming Acer Predator Helios 300 dotato di RTX 3070 e processore Intel Core i9-11900H, venduto a 1.899 Euro al posto di 2.399 Euro. Tutte le offerte sono invece elencate nella pagina Mediaworld dedicata.

Ricordiamo, in conclusione, che è cominciata l’iniziativa Back To School firmata Acer con offerte fino al 50% su laptop e desktop perfetti per gli studenti.