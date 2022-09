MediaWorld Black To School, TV LG OLED evo 2022 scontato di 1.000 euro

Al netto dell'iniziativa Red Weekend Speciale Rientro di MediaWorld, ci sono altre offerte legate al mondo tech pensate per rendere un po' meno amaro il rientro dalle ferie (e il ritorno a scuola per i più giovani). In questo contesto, un TV LG OLED evo è al centro di una promozione non di poco conto.

Infatti, il modello LG OLED evo OLED65C26LD, uscito nel 2022 e avente un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K, viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.999 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo, in precedenza il costo del televisore ammontava a 2.999 euro. C'è dunque uno sconto del 33%, per un risparmio di 1.000 euro.

La promozione rientra nell'iniziativa Black To School di MediaWorld, che terminerà nella giornata del 14 settembre 2022. Ci sono dunque ancora diversi giorni per poter usufruire delle offerte tech lanciate da MediaWorld per il ritorno a scuola degli studenti. La promozione sul succitato TV di LG potrebbe però fare gola anche a chi ha un po' di anni in più sulle spalle.

Considerate infatti che la disponibilità del prodotto non è poi così ampia negli altri principali store online. Non siamo riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia, mentre da Unieuro il televisore verrebbe venduto a 1.599 euro ma non risulta disponibile al momento in cui scriviamo.