MediaWorld Blue Monday, smartwatch in offerta a meno di 15 euro

Nel contesto delle offerte del Blue Monday, che rimarranno attive per poche ore, MediaWorld ha lanciato diverse promozioni interessanti relative ai più svariati prodotti tecnologici. Tra gli sconti è bene dare uno sguardo ravvicinato a quello legato a uno smartwatch venduto sotto i 15 euro.

Infatti, la nota catena propone il modello 257 Fitness tracker SW24 a un prezzo di 13,99 euro mediante il suo sito ufficiale. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di MediaWorld, solitamente il prezzo del dispositivo sarebbe pari a 25,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 12 euro. Vi ricordiamo che l'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 18 gennaio 2021, quindi scadrà poche ore dopo la pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, siamo dinanzi a uno smartwatch economico pensato per chi non ha particolari esigenze. Non mancano in ogni caso funzionalità come il rilevamento di battito cardiaco, pressione sanguigna, calorie, sonno e alcune attività sportive. Mediante il display touchscreen LCD da 1,3 pollici si possono poi visualizzare anche chiamate e messaggi ricevuti, chiaramente collegando il dispositivo indossabile allo smartphone.

Non aspettatevi una qualità paragonabile a quella offerta da altre soluzioni economiche, ma potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi vuole spendere particolarmente poco e magari vuole iniziare a dare un'occhiata da vicino senza troppe pretese a questo mondo.