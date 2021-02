MediaWorld: Brondi Amico Smartphone+ in offerta, ma Amazon rilancia

In queste ore è in corso una "battaglia all'ultimo sconto" relativa a uno smartphone di un'azienda italiana. Sì, avete capito bene: MediaWorld e Amazon stanno cercando di superarsi tra di loro per quel che concerne il calo di prezzo di Brondi Amico Smartphone+.

In particolare, MediaWorld ha lanciato, nel contesto dell'iniziativa "Solo per Oggi" del 24 febbraio 2021, una promozione che abbassa il costo del succitato dispositivo a 72,99 euro, al posto dei precedenti 94,99 euro. Siamo dunque dinanzi a un possibile risparmio di 22 euro. In ogni caso, i rivenditori di Amazon Italia hanno già rilanciato, proponendo uno sconto del 25% e facendo scendere il prezzo a 71 euro, ovvero 1,99 euro in meno rispetto a quanto visto da MediaWorld. Il prodotto costerebbe invece 94,99 euro da Unieuro, ma al momento in cui scriviamo non è disponibile.

Per il resto, vi ricordiamo che si tratta di un dispositivo low cost pensato per coloro che devono effettuare solamente poche attività con lo smartphone, ad esempio l'invio di messaggi mediante WhatsApp e magari qualche chiamata tramite Skype. In genere viene descritto come "cellulare per anziani" e infatti il target principale è quello, considerando anche che le funzionalità sono limitate e la connettività arriva solamente al 3G.

Insomma, se siete interessati, tenete bene a mente tutte le limitazioni del caso e informatevi per bene, ma sicuramente potrebbe trattarsi di una buona occasione se state cercando, ad esempio, di fare un regalo a qualcuno che potrebbe avere bisogno di un dispositivo di questo tipo.