MediaWorld BTS, prezzo folle per un TV DVB-T2 Full HD: meno di 130 euro

Non ci sono solamente televisori di una certa fascia in sconto da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha scelto di lanciare una promozione intrigante relativa a un televisore economico.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello OK ODL24870H-TB viene proposto a un prezzo pari a 129,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della nota catena, in precedenza il costo del prodotto era di 149,99 euro. Essenzialmente, si tratta dunque di uno sconto di 20 euro. In ogni caso, in realtà non è tanto quest'ultimo ad attirare l'attenzione, bensì il fatto che il televisore coinvolto stia scendendo sempre più di prezzo con il passare del tempo, arrivando a collocarsi sotto i 130 euro, cifra a cui attualmente risulta difficile trovare un prodotto simile negli altri principali store online. L'offerta è arrivata nel contesto di quanto proposto dal volantino "Back To School" ("BTS"), che rimarrà attivo fino al 12 settembre 2021.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, il televisore coinvolto dispone di un pannello da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel): è interessante notare come si vada oltre al classico HD Ready che si trova generalmente in molti modelli venduti a un prezzo inferiore ai 200 euro. Purtroppo, però, mancano le funzionalità smart. Tuttavia, c'è ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2 (anche se ricordiamo che lo switch off al DVB-T2 è stato rinviato).

Insomma, potrebbe sicuramente trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore particolarmente low cost, chiaramente senza troppe pretese.