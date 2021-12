Mediaworld Buon Natale: le migliori offerte combo su smart TV DVB-T2 con soundbar

Il volantino “Buon Natale” lanciato oggi da Mediaworld propone fino al 24 dicembre 2021 una serie di offerte combo su smart TV 4K DVB-T2 abbinate a soundbar, Si tratta di promozioni davvero interessanti per prodotti di marchi come Samsung, LG e Sony. Vediamo nel dettaglio di quali modelli si parla.

Il “bundle” più economico tra i 3 che segnaleremo in questa occasione riguarda il TV LG 50NANO776PA 2021 con LG Soundbar SJ3, per un costo totale pari a 699 Euro al posto dei 728,99 Euro di listino. Il televisore si presenta con schermo LED NanoCell Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto lato video a HLG e HDR10 Pro, decoder Dolby Digital e sistema operativo WebOS 6.0. La soundbar si propone assieme a un subwoofer, supporta Bluetooth 4.0 e la codifica DTS Digital Surround.

Alternativa proposta a 829 Euro al posto di 848,99 Euro è invece il duo Sony KD50X80J e Sony Soundbar HTSF150. Il televisore è un’esclusiva Mediaworld con display LED Ultra HD 4K da 50 pollici, standard audio Dolby Atmos, supporto a HLG, HDR e Dolby Vision lato video e sistema operativo Google TV, ossia Android 10. La soundbar compatta proposta dalla società giapponese supporta invece la tecnologia Bluetooth 4.2, la codifica Dolby e offre una potenza massima di 120W.

Dulcis in fundo, chi volesse andare all-in potrà optare per il televisore Samsung QE65QN85A 2021 con schermo Neo QLED Ultra HD 4K da 65 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, sistema operativo Tizen, decoder audio Dolby Digital Plus e supporto video a HLG e HDR10+. Ad accompagnarlo sarà la soundbar Samsung HW-A550/ZF con DTS Virtual:X, potenza massima di 410W, connettività anche wireless e subwoofer aggiuntivo. In totale si parlerebbe di 2048,99 Euro, se non fosse per l’offerta natalizia che porta il costo finale a 1949 Euro, pagabili in 20 mensilità da 97,45 Euro al mese.

