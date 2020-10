MediaWorld: cala in picchiata il prezzo di un TV LG NanoCell 4K, poche ore

Nel contesto delle offerte temporali lanciate da MediaWorld, c'è una promozione che ha attirato la nostra attenzione per via di un calo in picchiata del prezzo di un televisore LG NanoCell.

Infatti, i più attenti tra di voi si ricorderanno che il modello LG 65SM8050PLC era già finito al centro di uno sconto a metà settembre 2020. In quel caso, MediaWorld proponeva il televisore a 849 euro, ma adesso la nota catena ha deciso di scontare ulteriormente il prodotto, abbassando il suo prezzo a 699 euro sul suo portale ufficiale. In parole povere, in poche settimane c'è stato un calo di 150 euro, nonché uno sconto totale di 400 euro, dato che il prezzo di listino sarebbe 1099 euro, stando a quanto riportato dal sito Web ufficiale di MediaWorld.

Vi ricordiamo che si tratta di un televisore LG con pannello con diagonale pari a 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). In ogni caso, effettuando delle ricerche per quanto riguarda gli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il sito ufficiale di LG propone questo modello a 799 euro. Per il resto, abbiamo provato a cercare il televisore sui portali di Unieuro e Amazon Italia, ma non siamo riusciti a trovare il prodotto.

Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.