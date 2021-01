MediaWorld e casa domotica: Xiaomi LED Bulb a meno di 8 euro!

Nell'ultimo periodo non sono in pochi coloro che si stanno avvicinando ai prodotti per la casa domotica, conosciuta anche come "casa smart". Non tutti hanno però le idee chiare in merito a come entrare in questo mondo. Se volete iniziare dalle basi, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe fare al caso vostro.

Infatti, oggi 7 gennaio 2021 tra le offerte legate all'iniziativa "Solo per Oggi" c'è la lampadina smart Xiaomi LED Bulb, venduta a un prezzo di 7,99 euro nella sua variante Warm White. Solitamente il prezzo sarebbe di 9,99 euro, perlomeno stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di MediaWorld. In ogni caso, la lampadina si collega alla rete mediante standard Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n a 2,4 GHz. Non manca il supporto ad Amazon Alexa, in modo da "controllarla" mediante comandi vocali.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali che vendono tecnologia online, abbiamo notato che il prodotto viene proposto a un prezzo di partenza di 10,99 euro tramite rivenditori su Amazon Italia. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi vuole iniziare a muovere i primi passi, ovviamente senza troppe pretese, nel mondo della casa domotica.

Ricordiamo infatti che questa lampadina si può accendere tramite comandi vocali, passando per un dispositivo con assistente configurato.