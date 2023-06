Mediaworld Catch The Promo: sconto del 30% su smartphone Samsung per poche ore

Promozione a sorpresa lanciata da Mediaworld oggi 28 Giugno 2023. Dalle 14 alle 17, o fino ad esaurimento scorte, è possibile acquistare a prezzo ridotto il Galaxy A14 di Samsung, su cui è possibile godere di una riduzione del 30% rispetto al costo di listino.

L'offerta incredibile, che è disponibile su varie colorazioni, permette di acquistare lo smartphone a 149 Euro, ovvero il 30% in meno rispetto ai 209,99 Euro di listino. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra la colorazione black, green e silver e la consegna viene garantita a stretto giro di orologio, tra il 5 ed il 7 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine nel momento in cui stiamo scrivendo la notizia, mentre il ritiro gratuito è possibile dal 6 Luglio.

Lo smartphone è dotato di un display da 6,6 pollici FHD+, fotocamera posteriore da 50 megapixel e processore octa-core, oltre che una batteria di lunga durata. Particolarmente interessante è il comparto fotografico posteriore, compostoda una lente principale da 50 megapixel con apertura f/1.8, lente ultra wide da 5 megapixel f/2.2 e macro da 2 megapixel f/2.4, mentre la lente per i selfie è da 13 megapixel. A livello ufficiale, la batteria da 5000 mAh garantisce un'ottima autonomia invece.