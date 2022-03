Mediaworld celebra la Festa della Donna con una giornata di sconti speciali su PC

Mediaworld, in giornata odierna, celebra la Festa della Donna con una serie di sconti speciali in scadenza alle 23:59. Le promozioni rientrano nei così detti “Sconti Solo Per Oggi” che la catena di distribuzione è solita proporre quotidianamente.

Il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 ed SSD da 512 gigabyte è disponibile in offerta a 1199 Euro, rispetto ai 1429 Euro di listino. In offerta troviamo anche l’Acer Aspire 3 con schermo da 15,6 pollici, 8GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, a 449 Euro, 80 Euro in meno dai 529 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Book da 15,6 pollici con 16GB di RAM e 1 terabyte di memoria passa ad 888 Euro, dai 1199 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte e chip M1, che pass a 1249 Euro, dai 1479 Euro di listino. Interessante anche il MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro, 16GB di RAM ed 1 terabyte di memoria, che passa a 2599 Euro, in calo rispetto ai 2849 Euro di listino.

Tra gli altri sconti, citiamo quello sull’LG 43UP78006LB da 43 pollici, a 449 Euro, 80 Euro in meno dai 529 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Led P1 da 32 pollici viene proposto a 249,99 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 279,90 Euro.