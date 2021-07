Mediaworld celebra l'Italia Campione d'Europa con lo Sconto Subito fino a 300 Euro

Mediaworld celebra la vittoria dell'Italia ad Euro 2020 con lo Sconto Subito Online, che permette di ottenere uno sconto immediato fino a 300 Euro in base alla spesa effettuata. Vediamo di cosa si tratta.

Come avvenuto anche in altre circostanze, lo sconto aumenta in base alla spesa. Di seguito le varie fasce:

Sconto di 50 Euro con una spesa di almeno 500 Euro

Sconto di 100 Euro con una spesa di almeno 750 euro

Sconto di 150 Euro con una spesa di almeno 1.000 Euro

Sconto di 300 Euro con una spesa di almeno 2.000 Euro

La lista completa dei prodotti che beneficiano di tale sconto può essere consultata direttamente a questo indirizzo.

Come leggiamo nelle condizioni dell'iniziativa, che sarà valida il 12 e 13 Luglio 2021, la promozione è disponibile su tutti i prodotti online ad esclusione di quelli che fanno parte del Red Friday 3, La Tecnologia Per Godersi il Fresco, ma anche sulle console, i nuovi iMac 24", iPad Pro, droni ed altro tra cui troviamo i grandi elettrodomestici a marchio Miele, Liebherr, Smeg, i Dyson V11, V15, Purificatore Cool, i codici della linea BeSpoke, i film, schede video e quelli in abbonamento, prevendita o prentoazione.

Tra le categorie interessate c'è la telefonia, i PC e la smart home, i PC da gaming, TV, audio ed home cinema ma anche altro.