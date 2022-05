Mediaworld celebra lo Star Wars Day con una giornata di offerte stellari

Oggi, 4 Maggio 2022, è lo Star Wars Day. Mediaworld ha deciso di celebrare questa giornata dedicata a tutti i fan del franchise creato da George Lucas con 24 ore di “sconti stellari”.

Nell’ambito degli Sconti Solo Per Oggi, che ovviamente scadranno alle 23:59 di oggi 4 Maggio 2022, troviamo tantissimi prodotti a prezzi ridotti.

Il TV Panasonic TX-32JS350E da 32 pollici a LED è disponibile a 242,99 Euro, in calo rispetto ai 349 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 12,15 Euro al mese con tan e taeg 0%. Sempre fronte TV, segnaliamo anche l’Hisense 40A5700FA da 40 pollici a 279 Euro, con un risparmio di 70 Euro dai 349 Euro di listino, mentre il Philips 32PFS5603 da 32 pollici a LED è disponibile a 229,99 Euro, 70 Euro in meno dai 299 Euro imposti dal produttore. Il Sony XR55A80J da 55 pollici invece è disponibile a 1299 Euro. Il Panasonic OLED TX-48JZ1500E da 48 pollici invece può essere portato a casa a 999 Euro, 500 Euro in meno dai 1499 Euro di listino.

In sconto segnaliamo anche il robot aspirapolvere Samsung PowerBot da 55W, che passa a 189,99 Euro, in calo rispetto ai 399 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.