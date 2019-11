Mediaworld in clima Black Friday con il volantino di Novembre 2019

Dopo essere trapelato ieri, Mediaworld ha pubblicato oggi il nuovo volantino di Novembre 2019 che ci accompagnerà alla Black Week, dal momento che scade il 24 novembre. La catena di negozi propone anche consegna gratuita su tantissimi prodotti e tasso zero per chi decide di pagare a rate.

Tra gli sconti di televisori troviamo la Sony KDL32WE615 da 32 pollici a 299 Euro, la Samsung UE55RU8000UXZT da 55 pollici a 599 Euro, rispetto agli 899 Euro, mentre la LG 65UM7100PLA da 65 pollici passa a 649 Euro dai precedenti 999 euro.

Per quanto riguarda la categoria dei computer e smart home, il MacBook Air da 13 pollici con 128GB del 2017 è disponibile ad 849 Euro, mentre l'iMac 4K da 21,5 pollici è disponibile in offerta a 1499 Euro, rispetto ai 1749 Euro di listino. Tra le offerte citiamo quella molto interessante su un SSD Samsung 860 EVO2.4 da 500 gigabyte ad 89,99 Euro, mentre l'iPad da 10,2 pollici del 2019 WiFi da 128GB può essere acquistato a 489 Euro, un prezzo in linea con quello del produttore ma rafforzato dalla possibilità di pagare in rate.

Tra gli smartphone invece citiamo il Samsung Galaxy S10 da 128GB ad 829 Euro, 100 Euro in meno. iPhone Xr da 128GB invece è disponibile a 749 Euro, ma tra gli indossabili è disponibile anche Huawei Watch GT a 149,99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.