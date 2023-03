Mediaworld in clima Festa della Donna: col nuovo volantino sconti fino al 12 Marzo

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino "Tech is Woman", che fino al 12 Marzo 2023 propone tante promozioni su un'ampia gamma di prodotti per celebrare la festa della donna della prossima settimana.

Il Samsung Galaxy A53 da 128 gigabyte è disponibile a 369,99 Euro, in calo del 21% rispetto ai 469,99 Euro di listino. iPhone 14 Pro da 128 gigabyte anche è in offerta, e cala a 1229,99 Euro, l'8% in meno rispetto ai 1339 Euro di listino, mentre Xiaomi Redmi Note 11S nella variante 6/128GB viene proposto a 229,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino.

In offerta segnaliamo anche Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm, a 279,99 Euro, in calo del 9% dai 309 Euro di listino.

Fronte informatica, invece, il MacBook Air da 13,3 pollici con M1 viene proposto a 999,99 Euro, il 18% in meno dai 1229 Euro, mentre l'iPad da 10,9 pollici di decima generazione da 64 gigabyte passa a 539,99 Euro, con un risparmio dell'8%.

Tra i TV, l'LG OLED 65CS6LA da 65 pollici viene proposto a 1699,99 Euro, mentre l'LG QNED 4K da 55 pollici della gamma 2022 passa a 663,99 Euro, in calo del 44% dai 1199,99 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.