MediaWorld compie 30 anni: si possono vincere 30 monopattini, uno al giorno!

Non ci sono solamente offerte su Smart TV da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato anche un concorso per festeggiare i suoi 30 anni.

L'iniziativa è stata ufficializzata mediante la pubblicazione di un'apposita pagina sul portale ufficiale di MediaWorld. In quest'ultima viene esplicitato come partecipare al concorso: il requisito è quello di disporre di un account relativo al sito Web della nota catena, nonché di avere a disposizione una carta MediaWorld CLUB associata. Dopodiché, bisogna effettuare almeno un accesso al portale MyWonderfulWorld di MediaWorld entro il 30 ottobre 2021.

Il terzo e ultimo passaggio consiste invece nell'effettuare un acquisto di almeno 30 euro online o in un negozio MediaWorld utilizzando la succitata carta MediaWorld CLUB. Il termine ultimo per effettuare l'acquisto è il 30 ottobre 2021 (l'iniziativa è partita il 1 ottobre 2021). Così facendo, citiamo testualmente quanto si può leggere sul portale ufficiale di MediaWorld, sarà possibile ricevere "un'esperienza wellness", nonché partecipare "all'estrazione di un monopattino Segway al giorno". Tenete bene a mente, però, che "ogni 30€ di spesa aumentano le [...] possibilità di vincita".

Insomma, la nota catena ha deciso di festeggiare in questo modo i suoi 30 anni. In ogni caso, consigliamo ovviamente di fare riferimento al regolamento completo dell'iniziativa di MediaWorld per maggiori informazioni.



Per il resto, se volete approfondire ulteriormente il tutto, potete dare un'occhiata all'approfondimento sull'iniziativa di MediaWorld realizzato dalla nostra sezione Auto.