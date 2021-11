Mediaworld, continua il Black November: sconti su TV DVB-T2, Apple Watch e iRobot Roomba

Continuano gli sconti in vista del Black Friday 2021 da parte delle maggiori catene di elettronica di consumo italiane. Oggi, dopo avervi parlato del Black Friday Apple di Unieuro, vi proponiamo una serie di interessanti offerte di Mediaworld su diversi prodotti Apple, su alcune TV perfette per lo switch-off al DVB-T2 e persino su un iRobot Roomba.

Iniziamo dai device di Cupertino: Mediaworld ha infatti deciso di rispondere alle promozioni sugli iPhone di Unieuro scontando il Macbook Air M1 del 2020 da 13" e 256 GB di memoria interna da 1159 Euro a 999 Euro, con uno sconto pari a 160 Euro. Il prodotto è disponibile nelle colorazioni Grigio Siderale, Argento e Oro, ed è valido per la promozione esclusiva di Mediaworld che fornisce quattro mesi di abbonamento a Apple Music per chi compra un dispositivo Apple. Poche ore fa, anche Amazon ha scontato un Macbook, il Macbook Pro 2021 da 16" con SSD da 512 GB.

Sempre tra i prodotti della Mela, in offerta troviamo Apple Watch Series 3 GPS con quadrante da 38 mm nella sola colorazione Grigio Siderale. Lo smartwatch è in sconto da 229 Euro a 179 Euro, con un risparmio di 50 Euro sul prezzo di volantino. Non si tratta del modello più recente della linea Apple Watch, ormai giunta alla sua settima revisione, ma Apple Watch Serie 3 rimane un ottimo dispositivo entry-level nel mondo degli smartwatch.

Spostandoci nel settore televisivo, vi segnaliamo due prodotti piuttosto interessanti, entrambi in sconto fino al 17 novembre. Il primo è il televisore LG OLED 4K OLED48A16LA 2021, un dispositivo con schermo 4K da 48" in offerta a 899 Euro con un consistente sconto di 500 Euro sul prezzo originale. Come sempre, il televisore presenta un tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC e un satellitare DVB-S2 e ha le funzionalità smart integrate con WebOS 6.

Il secondo device in offerta è invece il pannello Sony XR55X90J Ultra HD 4K da 55": si tratta di un televisore 4K con tuner DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2, dotato di un refresh rate di 100 Hz e con funzionalità smart TV. Il televisore è in sconto a 899 Euro, ben 500 in meno del prezzo di listino. Utilizzando la pagina del prodotto sul sito web di Mediaworld, poi, potete verificarne le dimensioni reali in casa vostra e vederne il modello 3D.

Infine, l'ultima offerta che vi segnaliamo è quella sull'aspirapolvere Robot iRobot Roomba 974, scontato da 519 Euro a 299 Euro. Il robot da pulizia ha un'autonomia di 75 minuti e viene venduto insieme all'apposita stazione di ricarica a muro. È anche dotato di un sensore che gli permette di evitare mobili e altri oggetti mentre effettua le pulizie e di un bord soft touch antiurto.