Mediaworld, continua la promozione 'Emozioni in 4K': le migliori TV in sconto

Dopo aver parlato degli sconti di Mediaworld sugli smartphone Motorola, passiamo alla promozione "Emozioni in 4K" della catena specializzata in elettronica di consumo. L'offerta, valida fino al 16 gennaio sia in negozio che online, comprende le più interessanti Smart TV 4K in commercio e diversi impianti sonori e soundbar.

Il primo dispositivo che vi segnaliamo è la Smart TV LG 4K 55UP78006LB 2021, un televisore da 55" di LG con risoluzione 4K. Il prodotto ha un refresh rate di 60 Hz e supporta il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e il satellitare DVB-S2, insieme a tutte le funzioni smart di WebOS 6 ed all'upscaling in 4K garantito dall'hardware integrato. La TV è in offerta a 549 Euro, con uno sconto di 130 Euro dal prezzo di listino.

Passando ai device Samsung, vi segnaliamo in sconto il bellissimo Samsung The Frame 32LS03TC, la Smart TV da 32" di Samsung dal design simile a quello di un quadro. Il prodotto ha risoluzione Full HD e contiene un tuner digitale terrestre DVB-T2, mentre non è predisposto per la tecnologia satellitare. Il punto forte della TV è sicuramente il suo design, che permette al televisore di "nascondersi" tra l'arredamento di casa quando è spento, risultando molto simile ad un quadro. Samsung The Frame è in offerta a 479 Euro.

Tra le TV Samsung più tradizionali vi segnaliamo invece il Samsung Crystal UHD UE55AU7170 Titan Gray 2021, una Smart TV 4K da 55" dotata di tuner DVBT-2 per il digitale terrestre e di DVB-S2 per il satellitare, in offerta a 499 Euro da un prezzo di base di 749 Euro. Sempre di Samsung è il Samsung QLED 4K QE50Q80A 2021, un'altra Smart TV, questa volta da 50", dotata di tuner DVB-T2 e DVB-S2 e con un interessante refreh rate da 120 Hz, perfetto per il gaming con le console di nuova generazione. Il prezzo della TV è di 849 Euro, ben 650 in meno del valore di listino, fissato a 1.499 Euro.

Infine, concludiamo le nostre segnalazioni con la Smart TV Sony XR55A80J, una Smart TV OLED da 55" con risoluzione 4K di Sony. Il televisore presenta un tuner DVB-T HEVC e un satellitare DVB-S2, insieme ad un'interessante refresh rate da 100 Hz. Il televisore si trova in offerta a 1.499 Euro, 400 in meno del valore di listino di Mediaworld.