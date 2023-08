MediaWorld: continua la Summer Tech, tanti sconti su iPhone, AirPods e smartphone Samsung

Mentre Amazon lancia le offerte per il Back to School, Mediaworld si sente ancora pienamente in vacanza. Fino al 16 agosto, infatti, continuano le offerte Summer Tech, con tanti sconti su iPhone, AirPods e smartphone Samsung per tutte le tasche: ecco i prodotti più interessanti presenti sul sito web della catena.

Lato Apple, molti utenti potrebbero trovare davvero interessante l'iPhone 14 Plus da 128 GB di memoria, che viene venduto a 979 Euro, contro i 1.179 Euro di listino. Lo smartphone, uno dei più recenti tra quelli lanciati dal colosso di Cupertino, è particolarmente apprezzato per le sue ottime fotocamere, per la batteria capiente e per le generose dimensioni del suo schermo. Sul sito di Mediaworld, iPhone 14 Plus è acquistabile in tutte le colorazioni presentate da Apple, tra cui Mezzanotte, Galassia, Viola, Blu, Giallo e Product(RED).

Restando nell'ecosistema Apple, per gli audiofili Mediaworld propone le AirPods Pro di seconda generazione a 50 Euro in meno: da un prezzo consigliato di 299 Euro, dunque, si scende ad un costo di 249 Euro. Gli auricolari della Mela Morsicata sono tra i più avanzati in commercio e sono dotati di funzioni come la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità Trasparenza.

Per quanto riguarda l'ecosistema Android, invece, in offerta troviamo anche lo smartphone entry-level Samsung Galaxy A34 5G, che viene proposto a 319 Euro, contro i 399 di listino. Il device è dotato di un SoC MediaTek Dimensity 1080, di 6 GB di RAM e di una memoria interna da 128 GB, espandibile va MicroSD. Inoltre, il Galaxy A34 5G vanta tre buone fotocamere, tra le quali spicca una lente principale da 48 MP.

Spostandoci su una fascia di prezzo leggermente più alta, poi, troviamo il Samsung Galaxy S22 da 256 GB, che viene venduto in promozione al prezzo di 629,99 Euro, ben 300 in meno del MSRP, pari a 929,99 Euro. Il dispositivo ha un SoC Samsung Exynos 2200, 8 GB di RAM e 256 GB di storage non espandibile, insieme ad una memoria da 3.700 mAh e ad una fotocamera doppia con obiettivo principale da 50 MP.

