MediaWorld, cover con laccio da collo scontata a metà prezzo: aspettate, cosa?

Ma quali borse, marsupi, tasche e taschini: ora MediaWorld propone, rigorosamente nel contesto dell'iniziativa Occasioni di Fine Serie, la cover con laccio da collo. Avete capito bene: c'è un "nuovo modo" per mettere in bella vista il vostro dispositivo (certo, forse non è del tutto consigliato in metro, specialmente con posizionamento sul retro).

In ogni caso, l'offerta propone il prodotto a metà prezzo rispetto al solito: il costo ora è di 9,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Per intenderci, stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il prezzo dell'accessorio ammonterebbe a 19,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 10 euro.

Attenzione, però, la cover coinvolta è solamente per Samsung Galaxy S20+. Peccato, sarà per la prossima volta se disponete di un altro dispositivo. In ogni caso, se volete mettere ben in vista il vostro "gioiellino tech", che all'uscita veniva venduto a un prezzo di partenza di 1029 euro, potrebbe sicuramente trattarsi di una buona occasione.

Per il resto, per chi non lo sapesse, esistono cover con laccio da collo anche per altri smartphone. Infatti, sul sito Web di MediaWorld potete trovare altre soluzioni (e ovviamente online c'è molto altro). Tuttavia, perlomeno basandosi sul portale di MediaWorld, sembra che i principali produttori di questo tipo di accessorio si siano "fermati" a Redmi Note 8T, Samsung Galaxy A51 e iPhone 11 Pro, chissà come mai.