MediaWorld, crolla il costo di Samsung Galaxy S20 FE in vista dell'Unpacked

Non sono disponibili solamente le offerte dei "Mega Sconti" da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato, a pochi giorni dall'atteso evento Unpacked dell'11 agosto 2021, una promozione relativa allo smartphone Samsung Galaxy S20 FE.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene proposto a 449 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo del modello sarebbe di 669 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 220 euro. Non male: pensate che c'è anche una certa possibilità di scelta in termini di colorazioni, dato che la nota catena offre il prodotto a questo costo nelle varianti Cloud Red, Cloud Mint, Cloud Navy e Cloud Lavender.

Tra l'altro, si tratta del modello SM-G780G, ovvero la variante con processore Snapdragon 865. Per chi non lo sapesse, Samsung Galaxy S20 FE 4G è arrivato in Italia in più modelli: quello classico che abbiamo recensito a ottobre 2020 (che dispone di un SoC Exynos 990) e quello coinvolto nella promozione di MediaWorld, arrivato sul mercato da pochi mesi.

Certo, in passato lo smartphone è già stato al centro di altre offerte, ma chi si è perso le, in realtà non molte, occasioni in cui il prezzo del dispositivo è "crollato" in un modo simile potrebbe trovare pane per i suoi denti. Per intenderci, considerate che al momento in cui scriviamo lo smartphone viene venduto a 669 euro da Unieuro (c'è uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, quindi il prezzo finale diventa 635,55 euro). I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono lo smartphone a 470 euro.