MediaWorld, crolla per poche ore il prezzo di Samsung Galaxy S21 5G import

Non ci sono solamente gli "X-Days" in queste ore da MediaWorld. Infatti, la nota catena sta portando avanti anche altre iniziative promozionali, tra cui troviamo anche uno sconto importante sullo smartphone Samsung Galaxy S21 5G (import).

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a 829 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web della nota catena, in precedenza il prezzo era pari a 1290 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto di 461 euro. Un risparmio importante, considerando che si tratta di uno smartphone annunciato a gennaio 2021. Insomma, possiamo proprio dire che il prezzo di Samsung Galaxy S21 5G è crollato, vista la rapidità con cui è arrivata l'offerta.

C'è anche un'ampia scelta in termini di colorazioni, dato che allo stesso prezzo ci sono le varianti Phantom Gray, Phantom Pink e Phantom Violet. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" dell'11 marzo 2021, quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. MediaWorld specifica che questo specifico modello è un "prodotto import".

Per il resto, troviamo anche altri sconti sui modelli non import del dispositivo. Infatti, la variante da 8/128GB viene venduta da MediaWorld a 799 euro, al posto degli 879 euro richiesti in precedenza. Lo stesso prezzo, ovvero 799 euro, c'è anche da Unieuro. Su Amazon il costo è il medesimo: 799 euro. In tutti i casi, siamo dinanzi a sconti potenzialmente interessanti, visto che si tratta di un modello di recente uscita.