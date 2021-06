MediaWorld: crolla il prezzo di un costosissimo smart TV Samsung, ma solo fino stasera!

Se ieri MediaWorld proponeva cinque smart TV 4K Samsung in sconto con tagli di prezzo fino a 600 Euro, oggi tra le offerte Solo per Oggi ne appaiono solo pochissimi particolarmente interessanti e convenienti. O meglio, lo sconto veramente “bomba” è solo uno, su uno smart TV da 75 pollici che ora costa ben 1.800 Euro in meno!

Lo sconto in questione, essendo parte delle promozioni Solo per Oggi, durerà solamente fino alle 23:59 della giornata odierna, mercoledì 23 giugno 2021. In altre parole, se questo televisore nello specifico dovesse risultare di vostro interesse, il nostro consiglio è ovviamente quello di cogliere l’attimo e acquistarlo online o anche recandosi fisicamente in uno dei centri MediaWorld vicini a voi.

Ma giungiamo alle specifiche tecniche: il televisore Samsung QLED QE75Q90TATXZT, come da nome e numero di modello, è un TV dotato di schermo QLED da 75 pollici con risoluzione pari a 3840x2160 pixel, ergo Ultra HD 4K, e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, dunque ideale anche per il gaming. Il processore video Quantum Processor 4K in dotazione migliora la qualità dell’esperienza visiva, grazie anche alla compatibilità con l’HDR. Sono garantiti, come ormai da prassi, il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 rispettivamente per il digitale terrestre e per il satellitare, mentre il decoder audio in dotazione è un Dolby Digital Plus. Infine, il sistema operativo è il classico Tizen OS sempre in dotazione ai TV Samsung.

E il prezzo? Come spiegato inizialmente, si parla di uno sconto di 1.800 Euro dalla cifra base di 3.799 Euro, ergo il costo attuale è di 1.999 Euro, pagabili in 20 comode mensilità da 99,95 Euro tan 0% taeg 0%. Solo Trony, per ora, sembra offrire lo stesso modello alla medesima cifra.

Sempre da MediaWorld è possibile godere anche di tante offerte su prodotti per il gaming, come da volantino “Gaming all'ennesima potenza” che durerà anch’esso fino questa sera.