MediaWorld: crolla il prezzo di Huawei P40 Lite 5G, ma Amazon rilancia

Non ci sono solamente le offerte del giorno da MediaWorld: la nota catena sta proponendo anche altre promozioni a fianco di quelle attive per un tempo limitato. Tra le più interessanti, troviamo quella relativa allo smartphone Huawei P40 Lite 5G, che è calato particolarmente di prezzo.

Infatti, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 329 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, in genere il prezzo sarebbe pari a 399,90 euro. Questo significa che si sta parlando di un possibile risparmio di 70,90 euro. Niente male, considerando che si tratta di un prodotto annunciato a maggio 2020. Il modello coinvolto dispone di 6GB di RAM 128GB di memoria interna, mentre le colorazioni disponibili sono quelle Space Silver, Crush Green e Midnight Black. Vi ricordiamo che si tratta di uno smartphone HMS (Huawei Mobile Services), quindi senza servizi Google, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P40 Lite 5G (pubblicata a inizio luglio 2020).

Per quanto riguarda gli altri store che vendono prodotti tecnologici, effettuando qualche ricerca online siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha abbassato il prezzo dello smartphone. In questo caso, il prezzo è fissato a 329,90 euro, ovvero 90 centesimi in più di MediaWorld. Insomma, ancora una volta la "battaglia all'ultima offerta" si gioca con pochi centesimi in ballo.

Tuttavia, come si suol dire, "fra i due litiganti il terzo gode" e infatti i rivenditori di Amazon Italia propongono Huawei P40 Lite 5G a 279 euro, ovvero 50 euro in meno rispetto all'offerta lanciata da MediaWorld. Insomma, potrebbe essere un buon momento per chi pensava già da tempo di "mettere le mani" su questo modello.