MediaWorld: crolla il prezzo di Huawei P40 Pro per poche ore, Amazon rilancia

In seguito all'offerta su Xiaomi Mi Band 5, MediaWorld torna a lanciare promozioni temporali interessanti, ovviamente sempre relative al settore tech. Questa volta, ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili, in quanto il prodotto scontato dalla nota catena è lo smartphone Huawei P40 Pro.

Più precisamente, il succitato dispositivo viene proposto a un prezzo di 799 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. In genere, stando al sito Web della nota catena, il costo del prodotto sarebbe pari a 1049,90 euro, quindi si tratta di uno sconto di 250,90 euro. Non male per uno smartphone arrivato in Italia ad aprile 2020, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P40 Pro. In ogni caso, le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono quelle Black e Brush Gold. Vi ricordiamo che il dispositivo integra 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Si tratta di uno smartphone HMS (Huawei Mobile Services), quindi non ci sono i servizi Google. La promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 3 novembre 2020.

Tuttavia, nel caso siate arrivati "in ritardo" per la promozione di MediaWorld, non dovete preoccuparvi. Infatti, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, ci siamo accorti del fatto che anche i rivenditori di Amazon Italia hanno abbassato il prezzo di Huawei P40 Pro. In questo caso, il prezzo è pari a 670 euro, ovvero ben 129 euro in meno rispetto alla promozione di MediaWorld. Inoltre, un altro rivenditore di Amazon propone il dispositivo a un prezzo ancora inferiore, ovvero 613,10 euro.

Per il resto, anche Unieuro ha scontato il prodotto. Infatti, Huawei P40 Pro costa 799 euro sul portale ufficiale della nota catena. Inoltre, il dispositivo rientra nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% extra di sconto. In parole povere, aggiungendo il dispositivo al carrello, il prezzo scende a 759,05 euro, ovvero 39,95 euro in meno rispetto alla promozione di MediaWorld. Insomma, sembra essere un buon momento per mettere le mani sullo smartphone.