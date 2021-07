MediaWorld, crolla il prezzo del pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 5G

Dopo aver trattato varie promozioni legate a televisori di Sony e LG, torniamo ad approfondire quanto proposto dagli "scaffali virtuali" di MediaWorld. Infatti, la nota catena ha fatto scendere di molto il prezzo dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 5G.

In particolare, il succitato dispositivo viene proposto, nella sua variante "brandizzata" TIM, a 749 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente sarebbero richiesti 1399 euro per portarsi a casa lo smartphone. In parole povere, il possibile risparmio è di 650 euro. Non male, considerando anche il fatto che si scende quasi a metà prezzo rispetto al solito (la "vera" metà prezzo sarebbe 699,50 euro).

Prendendo in considerazione gli altri principali store online, i rivenditori di Amazon Italia vendono il modello a 999 euro. Unieuro, invece, proporrebbe Samsung Galaxy Z Flip 5G a 1399 euro con 200 euro di voucher sconto immediato, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Insomma, possiamo dire che l'offerta di MediaWorld ha fatto "crollare" il prezzo del dispositivo, tenendo bene a mente anche che a fine maggio 2021 il prodotto veniva venduto a 899 euro.

Per il resto, certo, i più attenti tra di voi si ricorderanno del fatto che qualche giorno fa era stata lanciata per breve tempo un'offerta simile, ma ora il prodotto è tornato disponibile e potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta "puntando" da tempo uno smartphone pieghevole di questo tipo. Infatti, possiamo essenzialmente affermare che il prezzo ha raggiunto quello di un "normale" dispositivo di fascia alta.