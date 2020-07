MediaWorld: crolla il prezzo di Samsung Galaxy S10 Lite, ma per poche ore

Dopo aver trattato gli X-Days di MediaWorld, si torna a parlare delle offerte messe in campo dalla nota catena. Infatti, nella giornata odierna c'è uno sconto interessante relativo allo smartphone Samsung Galaxy S10 Lite.

Più precisamente, questo dispositivo viene venduto a un prezzo di 449 euro. Stando al portale ufficiale di MediaWorld, in precedenza bisognava sborsare 679 euro per portarsi a casa lo smartphone, dunque si tratta di un possibile risparmio di 230 euro. Il modello coinvolto, "brandizzato" TIM, è disponibile nella colorazione Prism White e monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Vi ricordiamo che l'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 20 luglio 2020, quindi sarà attiva ancora per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, dando un'occhiata ai portali ufficiali degli altri principali store, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro ha scontato Samsung Galaxy S10 Lite, nella sua versione non "brandizzata", a un prezzo di 478 euro. Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, la colorazione Prism Black dello smartphone viene venduta a un prezzo ancora più basso rispetto a quello offerto da MediaWorld, ovvero 429 euro. Tuttavia, in questo caso la spedizione non è delle più veloci e si passa per terzi (non è un prodotto venduto e spedito da Amazon).

In ogni caso, nelle ultime settimane il prezzo di Samsung Galaxy S10 Lite è crollato. Infatti, giusto un mese fa, a giugno 2020, vi avevamo fatto sapere su queste pagine che il dispositivo costava 529 euro da Unieuro. Persino su Amazon Italia il prezzo era superiore, dato che in quel periodo si parlava di 479,90 euro. Insomma, se siete interessati, potrebbe essere un momento interessante per mettere le mani su questo smartphone.