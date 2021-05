MediaWorld, crolla il prezzo di Samsung Galaxy Z Fold2 5G: meno della metà

MediaWorld sta proponendo diverse iniziative promozionali in questi giorni. Dopo aver trattato le offerte su Smart TV e smartphone, torniamo ad analizzare quanto proposto dalla nota catena in ambito di dispositivi mobili. Infatti, è stato lanciato uno sconto legato allo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G.

Più precisamente, il modello in questi giorni è in offerta a 999 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che precedentemente il costo del dispositivo era di 2049 euro. In parole povere, il prezzo è sceso a meno della metà di quello "classico", per uno sconto di 1050 euro. Niente male, considerando il fatto che le precedenti offerte, compresa quella di Amazon Italia di qualche settimana fa, proponevano il prodotto a un prezzo più elevato. Inoltre, in quell'occasione lo smartphone veniva venduto a 1799 euro da MediaWorld.

In ogni caso, le colorazioni messe in offerta sono quelle Black e Mystic Bronze. Ovviamente, visto lo sconto, non sembrano essere in pochi coloro che stanno approfittando dell'occasione. Infatti, al momento in cui scriviamo la colorazione Mystic Bronze non risulta più disponibile, mentre sembrano esserci ancora unità per quel che riguarda la variante Black. In ogni caso, chiaramente la situazione è in costante evoluzione.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro vende lo smartphone a 1699 euro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono il modello a 1051,90 euro.

Se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potete farlo consultando la nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold2 5G.