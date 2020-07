MediaWorld, crolla il prezzo dello smartphone Samsung Galaxy A41

Dopo aver scontato Samsung Galaxy Note 10 Lite, MediaWorld torna a proporre una promozione relativa a uno smartphone dell'azienda sudcoreana. Più precisamente, questa volta il dispositivo coinvolto è Samsung Galaxy A41.

Infatti, lo smartphone viene venduto a un prezzo di 229 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. In precedenza, il costo era pari a 299 euro, quindi si tratta di uno sconto di 70 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Blue, Black e White. Vi ricordiamo che questo modello dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

In ogni caso, dando un'occhiata ai prezzi proposti dagli altri store principali, abbiamo scoperto che il dispositivo viene venduto a 299,90 euro da Unieuro. Insomma, nella consueta "battaglia all'ultimo sconto", questa volta sembra essere "in vantaggio" MediaWorld. Tuttavia, in questi casi è sempre bene fare qualche ricerca anche su Amazon Italia. Infatti, il portale dell'azienda di Jeff Bezos offre Samsung Galaxy A41 a 222,99 euro tramite rivenditori. In linea generale, a prescindere dallo store scelto, sembra essere un buon momento per portarsi a casa lo smartphone.

Analizzando il prezzo del dispositivo nel corso delle ultime settimane, dovete sapere che a fine giugno 2020 lo smartphone costava 259,99 euro da MediaWorld. A metà luglio 2020, invece, il costo era di 249,90 euro da Unieuro. Insomma, il prezzo di Samsung Galaxy A41 è crollato, scendendo di oltre 30 euro in poche settimane.