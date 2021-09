MediaWorld, crolla il prezzo di vivo X51 5G con gimbal integrato: poche ore

Dopo aver trattato alcune promozioni degli "XDays" di MediaWorld, torniamo ad analizzare quanto proposto dalla nota catena per quel che riguarda le offerte tech. C'è infatti uno sconto non di poco conto relativo allo smartphone vivo X51 5G.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene proposto a un prezzo pari a 479 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del modello coinvolto ammonterebbe a 799 euro. Questo significa che il possibile risparmio è di ben 320 euro. Ricordiamo che si fa riferimento a uno smartphone di relativamente recente uscita, come potete leggere nella nostra recensione di vivo X51 5G (pubblicata a fine 2020). Inoltre, questo modello originariamente era stato lanciato in esclusiva da Euronics, quindi si tratta di un dispositivo che non è finito spesso al centro di offerte.

Certo, a luglio 2021 MediaWorld aveva proposto uno sconto su vivo X51 5G, ma in quel caso il prezzo era più elevato, dato che si arrivava a 599 euro. Ora, invece, il costo dello smartphone è crollato, scendendo in modo considerevole rispetto alle precedenti proposte. In questo contesto, tra l'altro, è arrivato anche uno sconto da parte della succitata catena Euronics, che propone il dispositivo a 499,90 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di Unieuro, mentre su Amazon Italia si parte da 499 euro tramite rivenditori (da segnalare il fatto che, consultando l'apposita pagina da PC e premendo sul pulsante "Visualizza tutte le opzioni di acquisto", a quanto pare è possibile applicare fino al 30 settembre 2021 un coupon sconto del 5%).

Per il resto, ricordiamo che questo modello trova la sua caratteristica peculiare nella presenza di un gimbal integrato. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani su vivo X51 5G. Tuttavia, fate attenzione al fatto che l'offerta di MediaWorld rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 9 settembre 2021.