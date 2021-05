MediaWorld, crollano i prezzi di 3 smartphone e 2 smart TV DVB-T2 Samsung

Dopo il lancio del volantino “Aria di Tecnologia”, MediaWorld continua a proporre i consueti sconti “Solo per Oggi” alla sua clientela: tra questi, per la giornata odierna segnaliamo in particolare tre smartphone e due smart TV a marchio Samsung i cui prezzi sono crollati, anche con tagli di quasi 2000 Euro!

Partiamo dallo sconto più basso sullo smartphone low cost Samsung Galaxy A12, entry-level disponibile a 147,99 Euro al posto dei 179,99 Euro di listino. Qui troviamo il SoC Mediatek Mt6765 octa-core con clock a 2.3 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione espandibile fino a 1000 GB, per una batteria da 5000 mAh. Il comparto fotocamera è composto da quattro sensori sul retro (48MP grandangolare + 5MP ultra grandangolare + 2MP profondità + 2MP macro) e un singolo sensore selfie da 8MP, mentre il display è un pannello TFT HD+ da 6,5 pollici.

Samsung Galaxy S20+ viene invece venduto a 699 Euro anziché 1029 Euro e l’acquisto è effettuabile anche con 20 comode rate Tasso Zero secondo il piano Findomestic. Si tratta di uno smartphone con schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, chipset Exynos 990 a massimo 2.73 GHz, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB, mentre la batteria è da 4500 mAh. Come fotocamere troviamo invece quattro lenti posteriori (64MP principale + 12MP + 12MP + 0.3MP ToF) e un sensore anteriore da 10MP.

Non manca però anche una vera e propria bomba: lo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 2 5G è infatti sceso da 2049 Euro a 999 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Questo modello giunge dotato di display esterno Super AMOLED da 6,2 pollici e interno Dynamic AMOLED da 7,6 pollici. Lato memoria troviamo 256 GB di archiviazione e 12 GB di RAM, mentre il processore è un Qualcomm Snapdragon 865+ octa-core a massimo 3.09 GHz di clock. Lato fotocamera, infine, Z Fold 2 presenta tre sensori posteriori (12MP Dual Pixel + 12MP ultra grandangolare + 12MP teleobiettivo), uno anteriore da 10 megapixel e una esterna da 10 megapixel.

Per quanto riguarda i televisori troviamo il modello Samsung QLED QE75Q90TATXZT con pannello da 75 pollici Ultra HD 4K e refresh rate a 120Hz, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen OS, il tutto a 2199 Euro anziché 3799 Euro. In alternativa, è disponibile anche il Samsung QLED QE65Q800TATXZT a 2029 Euro anziché 3999 Euro, dotato in questo caso di pannello da 65 pollici con risoluzione 8K, medesimo refresh rate, Quantum HDR 2000 / HDR 10+ / HLG e Dolby Digital Plus.

