MediaWorld fa crollare sotto i 190 euro il prezzo di un Monitor TV Smart LG

Andando oltre alle offerte MediaWorld per la Festa della Donna, vale la pena soffermarsi su altre iniziative promozionali legate alla ben nota catena. Infatti, è stata avviata un'iniziativa promozionale relativa a uno Smart TV di LG.

Più precisamente, il modello LG 24TQ510S viene ora venduto a un costo pari a 181,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che precedentemente il prezzo del prodotto era di 229,99 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 20,87%. Si tratta insomma di uno sconto di 48 euro.

Tra l'altro, non manca anche la consegna gratuita online. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un Monitor TV con funzionalità smart, tra l'altro legato a un brand ben noto come LG e venduto a un prezzo particolarmente contenuto. In ogni caso, il sistema operativo è il classico webOS.

Questo si può infatti apprendere dal portale ufficiale di LG, in cui vengono esplicitate maggiormente un po' tutte le caratteristiche tecniche del prodotto. Al momento in cui scriviamo, inoltre, è disponibile uno sconto sul televisore anche in questa sede, quindi potreste volerci dare un'occhiata. Per il resto, vale la pena notare che il pannello è da 23,6 pollici con risoluzione 1366 x 768 pixel. Si può trattare dunque più che altro di un modello che può fare gola a chi non ha troppe esigenze.