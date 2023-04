MediaWorld fa crollare del 40% il prezzo di uno Smart TV Panasonic low cost

Andando oltre allo sconto MediaWorld su Samsung Galaxy S23 Ultra, vale la pena soffermarsi anche su offerte relative ad altri prodotti Tech. A tal proposito, si fa notare un'iniziativa promozionale legata a uno Smart TV low cost di Panasonic.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Panasonic TX-24JS350E viene adesso venduto a un costo pari a 155,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, usualmente il prezzo del televisore sarebbe di 259,99 euro. MediaWorld fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 40%.

A conti fatti, lo sconto è dunque di 104 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore low cost. Questo anche considerando che ci si avvicina alla "soglia dei 150 euro". Vale inoltre la pena notare che c'è la consegna gratuita online, così come che l'offerta rientra nell'iniziativa Super Sconti Outlet di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 23 aprile 2023.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Panasonic TX-24JS350E, quest'ultimo integra un pannello da 24 pollici con risoluzione HD. Vale tuttavia la pena notare che il modello viene indicato come Smart TV, visto che nella descrizione di MediaWorld si legge che è possibile accedere ad applicazioni come quelle di Netflix e Amazon Prime Video. Potreste in ogni caso voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Panasonic per comprendere meglio le specifiche del prodotto.