MediaWorld fa crollare del 60% il prezzo di una stampante multifunzione laser HP

Non ci sono solamente promozioni relative a TV per PlayStation 5 da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato un buon numero di altre iniziative promozionali relative al mondo tech. In questo contesto, non manca uno sconto importante su una stampante multifunzione laser di HP.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello HP LaserJet Enterprise Flow viene venduto a un prezzo pari a 3.408 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 8.520 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio di 5.112 euro, ovvero lo sconto è del 60%.

Insomma, capite bene che la promozione, che rientra nell'iniziativa Occasioni di Fine Serie di MediaWorld (quindi le unità disponibili potrebbero essere limitate), ha di fatto portato a un crollo del prezzo del prodotto. Si fa in ogni caso riferimento a una stampante multifunzione 4 in 1 con laser bianco e nero. Non manca una funzione copia in B/N, così come è presente un display LCD e c'è una funzione fax.

Per il resto, abbiamo provato a cercare il prodotto sul sito Web ufficiale di Amazon Italia, nonché sul portale di Unieuro, senza però risultati. Insomma, capite bene che l'offerta di MediaWorld potrebbe rivelarsi interessante sotto diversi punti di vista.