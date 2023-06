MediaWorld fa crollare del 62% il prezzo del TV Samsung Neo QLED 8K

Non c'è solamente il cashback Samsung ad attirare l'attenzione per quel che riguarda le promozioni relative al popolare brand. Infatti, ci ha pensato MediaWorld a far crollare in modo importante il costo di un televisore Samsung Neo QLED 8K.

Più precisamente, il modello Samsung QE55QN700BTXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 945,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, usualmente il costo del televisore coinvolto ammonterebbe a 2.499,99 euro. Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 62,16%.

In parole povere, a conti fatti lo sconto è di 1.554 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di una certa caratura, considerando anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro. Non va inoltre dimenticata la presenza della consegna gratuita online.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE55QN700BTXZT, il televisore presenta un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non mancano poi chiaramente tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un dispositivo di questo tipo. Tuttavia, potreste voler approfondire quanto indicato anche direttamente sul portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle specifiche del modello.