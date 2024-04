MediaWorld fa CROLLARE di 699 euro il prezzo del notebook ACER con GPU RTX 4060

Terminate le offerte MediaWorld NO IVA, sono state lanciate altre promozioni interessanti in ambito Tech. Tra queste, si fa notare uno sconto importante su un notebook ACER con GPU RTX 4060.

SCONTO IMPORTANTE su NOTEBOOK ACER da MEDIAWORLD

Il modello ACER Nitro 5 AN515-58-52K9 viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.099,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il prezzo consigliato dal produttore è di 1.799 euro: lo sconto è di 699,01 euro.

Si tratta di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un notebook in grado di offrire buone prestazioni in ambito di videogiochi, considerata la presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060. La restante scheda tecnica include un processore Intel Core i5-12500H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. La colorazione coinvolta è quella Black.

Il pannello ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Non manca il supporto agli standard HDMI 2.1 e USB 3.2. Potete trovare tutti i dettagli relativi alle specifiche direttamente nella descrizione dell'annuncio sul portale MediaWorld.

Se siete alla ricerca di promozioni su altri notebook da gaming, dare un'occhiata alla scheda Volantino potrebbe fare al caso vostro. La situazione è in continua evoluzione, ma in questo modo potete restare aggiornati in ambito offerte.