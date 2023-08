MediaWorld fa crollare a 99 euro Samsung Galaxy A04s: poche ore

Nell'ambito delle offerte Solo per Oggi di MediaWorld, vale la pena soffermarsi su un singolo sconto che può attirare l'attenzione anche in vista dell'arrivo di settembre 2023. Si fa infatti riferimento a un importante risparmio relativo allo smartphone Samsung Galaxy A04s.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto previsto dall'iniziativa promozionale, il dispositivo viene ora proposto a un costo pari a 99,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 179,99 euro. Questo significa che si fa riferimento a uno sconto di 80 euro.

Si scende insomma sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro, così come c'è di mezzo la consegna gratuita online. Capite bene insomma che, anche in vista del ritorno sui banchi di scuola, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone Android low cost. Vale però la pena esplicitare che lo sconto rimarrà attivo per un tempo limitato.

L'offerta è infatti legata all'iniziativa Solo per Oggi Solo Online del 30 agosto 2023, dunque avrete relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter eventualmente usufruire dello sconto. Il modello coinvolto è quello da 32GB in colorazione White, che potreste magari voler approfondire direttamente mediante il sito Web ufficiale di Samsung.