MediaWorld fa crollare il prezzo dell'aspirapolvere Dyson V15 Detect Absolute: poche ore

Non c'è solamente l'offerta MediaWorld su Apple MacBook Air 13 a poter attirare l'attenzione in questo fine agosto 2023. Infatti, la ben nota catena ha lanciato molte altre iniziative promozionali, che vanno a coinvolgere le più disparate tipologie di prodotti. Non manca dunque uno sconto importante sull'aspirapolvere Dyson V15 Detect Absolute.

A tal proposito, il prodotto viene adesso proposto a un prezzo pari a 599 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 799,99 euro. Questo significa che si fa riferimento a uno sconto importante, ovvero pari al 25,12%.

Non serve infatti effettuare chissà quale complesso calcolo per capire che risulta possibile usufruire in questo modo di uno sconto di 200,99 euro. Di mezzo c'è anche la consegna gratuita online, ma vale la pena esplicitare il fatto che la promozione rientra sia nell'iniziativa Dyson Weekend di MediaWorld che in quella La Casa Per Me. Insomma: il tutto rimarrà attivo fino al 27 agosto 2023, dunque avrete relativamente poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, eventualmente per usufruire dell'offerta.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'iniziativa promozionale in grado di fare gola a chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. In ogni caso, se volete approfondire ulteriormente il modello messo in promozione da MediaWorld, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche direttamente al sito Web ufficiale di Dyson, in cui risiedono ulteriori indicazioni in merito.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!