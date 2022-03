MediaWorld fa crollare il prezzo di Google Nest Mini: costa meno di 20 euro

Non c'è solamente Unieuro a lanciare offerte su prodotti Google. Infatti, anche MediaWorld ha deciso di mettere in offerta un prodotto della società di Sundar Pichai. Più precisamente, in sconto c'è Google Nest Mini.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene adesso proposto, nella colorazione Grigio chiaro (in realtà c'è anche una variante Grigio Antracite disponibile), a un prezzo pari a 19,99 euro sul sito Web di MediaWorld. Ricordiamo che generalmente il costo a cui verrebbe venduto il dispositivo sarebbe di 59 euro. Questo significa che lo sconto è pari a 39,01 euro. In parole povere, la catena ha fatto crollare il prezzo del prodotto.

Certo, già in passato MediaWorld aveva avviato promozioni simili su Google Nest Mini, ma ora l'offerta è tornata per tempo limitato. Infatti, lo sconto rientra nell'iniziativa Solo per il Weekend legata al 26 marzo 2022, dunque rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. In ogni caso, sul portale ufficiale di Google il prezzo del prodotto è attualmente di 59 euro.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che da Unieuro il prodotto costa 39,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il dispositivo sul portale ufficiale di Amazon Italia.